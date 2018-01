Als entscheidend für den Durchbruch des Farbfernsehens in den deutschen Haushalten gilt aber der Sport: Die Olympischen Sommerspiele 1972 in München und vor allem die Fußballweltmeisterschaft 1974, bei der die Mannschaft der Bundesrepublik Deutschland am Ende im eigenen Land den Titel holte, erhöhten den Wunsch nach Farbfernsehern. So mancher Deutsche ließ es sich etwas kosten, die Teams in bunten Trikots und den Rasen in Grün sehen zu können, und schaffte sich eines der damals noch vergleichsweise teuren Geräte an.