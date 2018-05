Noch fristen Fintechs ein Nischendasein. Doch auch so wendet sich der Verbraucher von seiner Bankfiliale ab. Ein Großteil der Deutschen erledigt Bankgeschäfte mittlerweile im Internet. Wenn es darum geht, online Rechnungen zu begleichen und dabei Dienste wie Paypal in Anspruch zu nehmen, stehen die Deutschen mit einer Quote von 80 Prozent sogar auf einer europäischen Spitzenposition. Erstaunlich an dieser Entwicklung ist vor allem, dass sich der Wandel nicht auf die junge Generation beschränkt. Drei Viertel aller Menschen in Deutschland im Alter zwischen 50 und 75 Jahren gehen ins Internet, um Bankgeschäfte zu erledigen. "Online-Banking erleichtert ihren Alltag sehr", konstatiert das Schweizer Digitalisierungsunternehmen ti&m, das die entsprechende Studie in Auftrag gegeben hatte.