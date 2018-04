Schuld an dieser Entwicklung ist auch der Organmangel in Deutschland. Vor zehn Jahren noch lag die Zahl der Herztransplantationen in Deutschland knapp über 400, vergangenes Jahr erhielten 297 Herzkranke ein neues Organ. "Dieses Jahr werden es nochmal weniger sein", sagt Beyersdorf. Die wenigen Herzen, die es zu verteilen gibt, gehen an die dringlichsten Fälle. Den einzigen Ausweg aus dieser Misere bietet das Kunstherz. Die heutigen Modelle sind sehr viel leistungsfähiger als vor 20 Jahren. "Die Achillessehne der Kunstherzen ist die Energieversorgung", sagt Beyersdorf. Bisher gibt es keine Batterie, die so viel Energie speichern kann, wie sie ein sogenanntes Herzunterstützungssystem braucht, um die Arbeit eines echten Herzens leisten zu können. Daher verläuft bei Kunstherzträgern immer ein Kabel aus dem Bauch, an das die Energiequelle angeschlossen wird. Das birgt ein hohes Risiko für Entzündungen.