Auch in anderen Bereichen steht Intel vor Herausforderungen: Neben dem Hauptkonkurrenten AMD hat auch NVidia, bekannt für seine Grafikkarten-Chips, die Nase in Segmenten des Chipmarkts vorne - und stößt immer häufiger in Intels Domäne für Server und Hochleistungsrechner vor. Denn die Prozessoren, die üblicherweise in Grafikkarten vorkommen, rechnen schneller als so manche CPU. Das nutzen vor allem Bitcoin-Miner, die die Grafikkarten gleich im Dutzend kaufen.