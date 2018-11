Aber es bewegte sich nichts. Die Gesellschaft war so eingestellt: Es gab so viele Nazis, die sitzen überall, sogar im Bundestag. Beate Klarsfeld

Gemeinsam mit Serge – und mit Hilfe der DDR – sammelte sie Dokumente, um Kiesingers Aufstieg in der Rundfunkabteilung des Außenministeriums in den 40ern zu dokumentieren. Sie verschickten Broschüren, Beate sprach vor Studenten. "Aber es bewegte sich nichts. Die Gesellschaft war so eingestellt: Es gab so viele Nazis, die sitzen überall, sogar im Bundestag...", erinnert sie sich.