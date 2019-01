Es bahnte sich Schlimmes an und der Länderspiegel wollte vor Ort sein. Als 2002 das Elbhochwasser Dresden und viele weitere Städte am Ufer des Flusses überschwemmte, war der Länderspiegel in voller Besetzung bereits vor Ort. Die Sendung fiel dennoch ins Wasser. Denn anstelle von 45 Minuten Länderspiegel sendete das ZDF ein zweistündiges Spezial, geleitet und moderiert vom LS-Team. Mitten aus dem Hochwasserchaos in Dresden.