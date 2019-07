Worden: Es ist das Beste, was auf dieser Welt jemals passiert ist. Es haben mehr Menschen die Apollo 11 landen sehen, als irgendetwas anderes, das jemals in der Geschichte der Menschheit getan wurde. Es waren Milliarden Menschen, die die Apollo-11-Landung verfolgt haben. Und als ich mir all die Menschenmassen ansah, habe ich keinerlei Ärger oder irgendetwas Negatives bemerkt. Ich habe nichts Negatives gesehen. Egal, wer sie waren: Chinesen, Japaner, Russen, wer auch immer.



Sie haben allesamt gefesselt die Landung geschaut. Das ist der eine Moment in unserer Geschichte, in dem die ganze Welt zusammen kam. Und ich denke, das ist wahrscheinlich das Allerwichtigste an der Apollo 11.