"Fly me to the moon" ist ein Lied des Komponisten und Songtexters Bart Howard. Zunächst veröffentlichte er es 1954 unter dem Titel "In other words". Zu einem Klassiker wurde es aber erst durch Frank Sinatras Adaption von 1964. Sinatra kann für sich beanspruchen, die Astronauten des Raumschiffs Apollo 10 musikalisch unterhalten zu haben: eine Kassette war mit an Bord; man erzählt sich, dass während des Fluges in die Mondumlaufbahn "Fly me to the moon" gespielt wurde. Auch im Rahmen der weltweiten Fernsehübertragung der Mondlandung war das Lied zu hören.