Der erste Monty-Python-Kinofilm: "Die Ritter der Kokosnuss" von 1975.

Quelle: picture alliance/Mary Evans Picture Library

Intellektuell waren die sechs Mitglieder der Nonsens-Truppe denkbar gut gewappnet: Drei von ihnen studierten in Cambridge, zwei in Oxford. Bereichert wurden sie von einem US-Amerikaner mit irrer Begabung, Terry Gilliam. Ihr Bildersturm galt allem, was den Menschen damals wichtig war: Seriosität in jeder Form; Polizei und Armee - die hier als Witzfiguren höchstens noch dazu dienten, allzu bizarre Sketche kurzerhand zu verbieten und abzubrechen; aber auch linken Ikonen wie Che Guevara oder Friedrich Engels.



Ein Lieblingsobjekt des Spotts - neben den Deutschen natürlich - war die Kirche. Sei es die papistische in ihrer irisch-armen oder römisch-reichen Spielart oder der eher prüde Tasse-Tee-Staatsanglikanismus. Verhütung, religiöse Kunst oder Sektierertum, die plötzlich in die Szene knallende Spanische Inquisition oder schon wieder ein toter Bischof auf der Veranda: Den Pythons war nichts heilig, im Gegenteil.