Die Fußballnationalmannschaften von Deutschland und Albanien 1967 in Tirana vor dem Anpfiff. Quelle: dpa

"Diese Reise fühlte sich an wie eine Reise zum Mond", sagte Deutschlands ehemaliger Nationalspieler Willi Schulz in einem Interview mit 11 Freunde. Wer sich die wenigen TV-Bilder ansieht, die es vom Spiel der Nationalmannschaft am 17. Dezember 1967 gegen Albanien in Tirana gibt, fühlt sich in der Tat an die Bilder von der ersten Mondlandung erinnert.