Homosexualität war in den 1960er Jahren überall in den USA illegal. Gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen wurden mit mehreren Jahren Gefängnis bestraft. Im Fernsehen warnten "Informationssendungen" vor Homosexuellen: Sie seien krank und ihre Krankheit sei - genau wie Windpocken - ansteckend. In Kalifornien behandelte man Schwule mit Elektroschocks, um sie zu "heilen". "Die Anti-Schwulen-Gesetze in den USA waren damals schärfer als in Russland, Kuba oder Ostdeutschland", sagt David Carter, Autor des Buches "Stonewall: The Riots that sparked the gay revolution". Selbst der Ausschank von Alkohol an Homosexuelle war verboten.