Heute lebt die 81-Jährige in Cochabamba, sie kann sich bei einem Treffen in einem Kloster noch genau erinnern. Sie findet es bis heute komisch, dass die Guerilleros hier kämpften, denn 1952 hatte es in Bolivien eine Revolution mit einer Landreform gegeben, Präsident Barrientos war gerade auf dem Land beliebt, er sprach die indigene Quechua-Sprache. Für revolutionäre Ideen, ein zweites Kuba, war man hier nicht empfänglich. "Vallegrande hat nie so viele Leute gesehen wie in diesen Tagen", sagt Schwester Antonia. "Die Leute haben so gedrängelt, dass bei der Waschküche eine Lehmwand umgekippt ist."