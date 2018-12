Automaten in einem Spielcasino. Symbolbild

Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Um in Las Vegas ihrer Spielleidenschaft nachzugehen, haben zwei Nonnen an einer katholischen Schule in Kalifornien rund 500.000 Dollar unterschlagen. Die Ordensschwestern hätten sich über mehr als zehn Jahre bei Schulgebühren und Spenden an die Saint-James-Schule im Großraum Los Angeles bedient, räumte ihr Orden ein.



Das Fehlen des Geldes wurde bei einer routinemäßigen Buchprüfung entdeckt. Die Polizei wurde eingeschaltet. Die Erzdiözese kündigte an, sie werde als Nebenklägerin auftreten.