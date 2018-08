Deutsche Bahn beteiligt sich an Hilfsfonds für Siegburg. (Archivbild) Quelle: Oliver Berg/dpa

Nach dem Großbrand an einer Bahnstrecke in Siegburg beteiligt sich die Deutsche Bahn mit einer halben Million Euro an einem Hilfsfonds für die Betroffenen. "Wer die Bilder gesehen hat, erkennt, dass schnelle Hilfe Not tut", sagte eine Bahnsprecherin.



"Da man vor Ort am besten weiß, wo Unterstützung am meisten hilft, beteiligen wir uns an der Spendenaktion." Am Dienstag hatte sich an einer Böschung an der Bahnstrecke Köln-Frankfurt zwischen Siegburg und Troisdorf ein Großbrand entwickelt.