Die IG Metall fordert klare Nachbesserungen von den Arbeitgebern.

Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Zum Abschluss ihrer Warnstreikwelle im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie hat die IG Metall zahlreiche Werke der Autoindustrie lahmgelegt. Bei Daimler, BMW, Porsche und Opel standen die Bänder still. Seit Mittwoch hätten sich bundesweit rund 500.000 Beschäftigte aus knapp 280 Betrieben beteiligt.



Laut Gewerkschaftschef Jörg Hofmann liege es an den Arbeitgebern, "dieses Signal zu verstehen und eine deutliche Schippe drauf zu legen." Dann könnten man am Montag wieder verhandeln.