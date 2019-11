Fridays for Future kündigte weltweite Proteste an. Archivbild

Quelle: Martin Schutt/zb/dpa

Drei Tage vor dem Start der Weltklimakonferenz in Madrid protestieren heute weltweit erneut Abertausende für mehr Klimaschutz. Der deutsche Ableger der Klimabewegung Fridays for Future kündigte Demonstrationen in mehr als 500 Städten hierzulande an. Allein in Berlin sind 50.000 Teilnehmer angemeldet. International seien über 2.400 Städte in 157 Ländern dabei.



Der "Klimanotstand" der EU reiche nicht aus. Es sei, als würde "die Feuerwehr im Einsatz nur noch "Es brennt!" schreien, statt zu löschen".