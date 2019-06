Waldbrand in der Nähe von Jüterbog.

Quelle: Julian Stähle/dpa-Zentralbild/dpa

In Brandenburg ist die Waldbrandgefahr auch heute sehr hoch. In 15 von 16 Landkreisen gilt die höchste Gefahrenstufe 5, teilte das Umweltministerium mit. Das Wetter bleibt dem Deutschen Wetterdienst zufolge vorerst weiter heiß und trocken mit Temperaturen für heute von bis zu 36 Grad.



Am Donnerstagmittag seien kräftige Schauer und Gewitter möglich. Den Brand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog konnte die Feuerwehr über Nacht leicht eindämmen. Es brennen noch 500 Hektar Fläche.