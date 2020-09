Die Pariser Ausstellung soll der krönende Abschluss zum Leonardo-da-Vinci-Jahr sein, in dem sich der Todestag des Künstlers zum 500. Mal gejährt hat. Leonardo "aus Vinci" wurde in dem gleichnamigen Dorf in der Nähe von Florenz geboren und verbrachte den Großteil seines Lebens in Italien, vor allem als Künstler am Hof der Mailänder Herzöge.