Wieder mehr Organspender 2018 in Deutschland. Archivbild

Quelle: Daniel Maurer/dpa

Erstmals seit 2010 ist die Zahl der Organspender in Deutschland wieder deutlich angestiegen. Im vergangenen Jahr haben 955 Menschen nach ihrem Tod ihre Organe für schwerkranke Patienten gespendet, wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) in Frankfurt mitteilte.



Aktuell stehen in Deutschland der DSO zufolge noch immer rund 9.400 Patienten auf den Wartelisten für eine Organtransplantation. Die Stiftung wertete die Zahlen als "ersten Hoffnungsschimmer" für wartende Patienten.