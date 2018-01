Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist ein ungeduldiger Mensch. Aber wenn es sein muss, kann er warten. Und seit September wartet er auf Deutschland. Frankreich kann er nahezu alleine umkrempeln, das hat er im vergangenen dreiviertel Jahr eindrücklich bewiesen. Aber für Europa braucht er Deutschland, und zwar am liebsten mit einer europafreundlichen Koalition und Angela Merkel an der Spitze. Sie steht für die jahrzehntelange Erfahrung, die ihm fehlt. Und sie ist lange genug an der Macht, dass sie mit einem jungen Ehrgeizling an ihrer Seite keine Probleme hat.