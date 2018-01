Die zentrale Gedenkveranstaltung für Brandenburg fand am Sonntag im Babelsberger Park in Potsdam statt. Daran nahmen nach Angaben der Staatskanzlei unter anderem Landesbildungsminister Günter Baaske (SPD) und Justizminister Stefan Ludwig (Linke) teil. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) betonte in einem Schreiben an die Fördergemeinschaft "Lindenstraße 54" als Veranstalter, an keinem Tag der Geschichte der beiden deutschen Staaten seien so viele Menschen unmittelbar und plötzlich von den Folgen staatlichen Handelns betroffen gewesen. "Familien wurden getrennt, das Leben veränderte sich buchstäblich über Nacht", schrieb Woidke.