Ab Mai 2019 sollen Telefongespräche in der EU günstiger werden, so will es das EU-Parlament. Ein Telefonat soll dann nicht mehr als 19 Cent pro Minute kosten dürfen, egal ob es vom Handy oder vom Festnetz-Telefon aus geführt wird. Für SMS an ausländische Nummern sollen maximal sechs Cent fällig werden.

Bildquelle: dpa - Report