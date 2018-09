Tarifrunde der Chemie- und Pharmabranche in Hannover. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Die erste bundesweite Runde der Tarifverhandlungen für die 580.000 Beschäftigten der deutschen Chemie- und Pharmabranche ist ergebnislos vertagt worden. Ein substanzielles Angebot der Arbeitgeberseite sei ausgeblieben, betonte die Gewerkschaft IG BCE und kündigte für kommenden Mittwoch Aktionen in mehr als 100 Betrieben an.



Die Gewerkschaft fordert sechs Prozent mehr Lohn, ein Plus beim Urlaubsgeld sowie verbesserte Arbeitsbedingungen. Die Arbeitgeber dagegen verweisen auf Konjunktursorgen.