Crystal Meth - eigentlicher Name Methamphetamin - wird in der Drogenszene auch Speed, Ice oder Meth genannt. Schon Anfang Februar gelang den Behörden ein Schlag gegen die internationale Drogen-Mafia - damals wurden 1,7 Tonnen Meth-Amphetamin im Wert von 800 Millionen Euro in den USA entdeckt. Sie sollten in Containern nach Australien verschifft werden: