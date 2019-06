Ein Mann fährt mit einem E-Scooter. Archivbild

Quelle: Christoph Soeder/dpa

Bei einem Unfall mit einem gemieteten Elektro-Tretroller im neuseeländischen Auckland ist ein 59-Jähriger gestorben. Der genaue Hergang ist laut Polizei noch ungeklärt. Es ist vermutlich der erste tödliche Unfall mit einem E-Tretroller in Neuseeland.



Im Februar wurden alle 1.000 Mietroller eines Unternehmens in Auckland vorübergehend aus dem Verkehr gezogen. Wegen eines Software-Fehlers blockierten an einigen Geräten die Räder. Zwei Wochen später wurden die Roller wieder erlaubt.