Zwar könnten auch andere den 5G-Ausbau übernehmen - etwa die beiden europäischen Ausrüster Ericsson und Nokia. Nur hätten beide Unternehmen gar nicht genug Kapazität, heißt es in der Branche. Auch hierfür sei also mindestens die ergänzende Unterstützung durch Huawei nötig. Ericsson beispielsweise konzentriert sich in seinen Aktivitäten vornehmlich auf den US-Markt. Dort ist das Unternehmen gefragt, seit Huawei de facto nicht mehr am Netz-Aufbau oder Ausbau beteiligt ist. Sollte Huawei tatsächlich hierzulande außen vor bleiben, würde sich der 5G-Ausbau auch zeitlich verzögern.