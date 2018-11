Eine 5G-Antenne steht auf einem Testgelände.

Quelle: Oliver Berg/dpa

Bei der Einführung des Mobilfunkstandards 5G will die Bundesnetzagentur die Netzbetreiber stärker in die Pflicht nehmen. Bis Ende 2024 soll es an allen Bundes- und Landstraßen sowie Zugstrecken schnelles mobiles Internet geben.



Den Vergaberegeln für die Auktion im Frühjahr 2019 zufolge, sollen schon bis Ende 2022 Autobahnen sowie die wichtigsten Bundesstraßen und Zugstrecken versorgt sein. Beim "National Roaming" sollen die Betreiber mit externen Konkurrenten über Kooperationen verhandeln.