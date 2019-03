Der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell.

Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Die USA haben mit einer Einschränkung von Geheimdienstinformationen gedroht, falls Deutschland chinesische Firmen beim Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes beteiligt.



Der Austausch von Geheimdienstinformationen werde nicht mehr im bisherigen Umfang erfolgen, wenn Huawei oder andere chinesische Anbieter beim 5G-Aufbau in Deutschand beteiligt würden, kündigte US-Botschafter Richard Grenell in einem Brief an. Die USA stufen chinesische Anbieter als nicht vertrauenswürdig ein.