Vor allem die beiden chinesischen Konzerne Huawei und ZTE gelten in Fachkreisen als wirtschaftliche Bedrohung und als potentielles Risiko. "Das begann schon Ende der 1990er Jahre", erinnert sich Dr. Thomas Plückebaum, Direktor am Wissenschaftlichen Institut für Infrastruktur und Kommunikationsdienste WIK in Bonn. In seiner Zeit als Cheftechniker bei einem Netzanbieter wurde den damals jungen chinesischen Unternehmen "Raubbau an Know-How und Möglichkeiten" vorgeworfen. Mit einer extrem aggressiven Preispolitik haben sich die beiden chinesischen Unternehmen in den Weltmarkt für Telekommunikationsnetze katapultiert.