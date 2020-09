Huawei: Sind Konkurrenz bei 5G-Technik voraus. Archivbild

Quelle: Mark Schiefelbein/AP/dpa

Der chinesische Netzwerkausrüster Huawei sieht sich beim 5G-Datenfunk vor der Konkurrenz. "Aus rein technischer Sicht sind unsere 5G-Basisstationen in Bezug auf die Übertragungsrate schneller als andere, sie sind kleiner und verbrauchen weniger Energie", sagte Huawei-Managerin Catherine Chen.



Sie wies Vorwürfe zurück, Huawei könne von den Behörden in China zur Kooperation gezwungen werden: "In China gibt es solche Gesetze nicht." Kein chinesisches Gesetz verpflichte Firmen dazu, im Ausland Informationen zu sammeln.