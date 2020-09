Dabei muss aber berücksichtigt werden, dass am Beginn der Wahlperiode im Herbst 2017 wegen der langwierigen Regierungsbildung zunächst kaum Reisekosten entstanden sind.Die Gesamtzahl der Dienstreisen der Bundestagspolitiker ist in den vergangenen acht Jahren relativ stabil geblieben und liegt im Schnitt bei rund 600 pro Jahr.



Ihr Budget für Einzeldienstreisen in Höhe von rund 700.000 Euro hatten die Abgeordneten in diesem Jahr allerdings bereits im Sommer ausgeschöpft, wie die Bundestagsverwaltung Ende August bestätigte.