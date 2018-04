Griechenland erhält Hilfen in Höhe von 6,7 Milliarden Euro. Quelle: Oliver Berg/dpa

Im Kampf gegen die Staatspleite erhält das hoch verschuldete Griechenland 6,7 Milliarden Euro an weiteren Hilfskrediten. Das Direktorium des Eurorettungsschirms ESM gab das Geld frei. Griechenland habe demnach alle erforderlichen Spar- und Reformmaßnahmen umgesetzt.



Eine erste Tranche in Höhe von 5,7 Milliarden Euro sollte am Mittwoch ausgezahlt werden, eine weitere Milliarde wohl im Mai. Die Kredite sollen zur Tilgung alter Schulden sowie zum Aufbau eines Finanzpuffers genutzt werden.