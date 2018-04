Deutschland schickte Rüstungsexporte in den Irak. Quelle: Federico Gambarini/dpa

Die Bundesregierung hat in den letzten zwei Jahren Rüstungsexporte von knapp 60 Millionen Euro in den Irak genehmigt. Das geht laut Funke Mediengruppe aus einer Antwort des Auswärtigen Amtes auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor.



Sevim Dagdelen, Vizevorsitzende der Linksfraktion, nannte es "unverantwortlich von der Bundesregierung, dass deutsche Waffen direkt in das Kriegsgebiet Irak exportiert werden". Man könne den Endverbleib der Waffen weder kontrollieren oder sichern.