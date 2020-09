Der BMW Concept i4. Archivbild

Quelle: -/BMW AG/dpa

Nach der Absage des Genfer Autosalons wegen der Coronavirus-Epidemie hat BMW die Weltpremiere seines vollelektrischen Concept i4 ohne Publikum in München gefeiert und im Internet übertragen. Vorstandschef Oliver Zipse sagte, der Wagen habe dank neuer Batterietechnik bis zu 600 Kilometer Reichweite. Das entspräche der Reichweite des bisherigen Spitzenreiters Tesla Model S.



Der vollelektrische i4 soll nächstes Jahr in München vom Band rollen. Dann soll auch der vollelektrische BMW iNext in Dingolfing gebaut werden.