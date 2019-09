Besonders häufig gab es Übergriffe in Brandenburg. Von den 330 angezeigten Straftaten zwischen April und Juli passierten 123 in Brandenburg. Im größten Bundesland Nordrhein-Westfalen im Vergleich dazu 20, in Sachsen 24, in Thüringen 36. Die Täter kommen nach Angaben des Bundesinnenministeriums fast alle aus dem rechten Spektrum: 322 der 330 Straftaten im ersten Quartal seien dem "Phänomenbereich politisch motivierter Kriminalität rechts" zuzuorden. Erfasst werden dabei in dieser Statistik alle Taten, die "erkennbar im Zusammenhang mit der Asylthematik stehen". 29-mal war etwa eine Unterkunft von Geflüchteten oder Asylbewerbern selbst Tatort oder Angriffsziel, 13-mal wurden im zweiten Quartal Mitarbeiter von Hilfsorganisationen und ehrenamtliche Helfer angegriffen.