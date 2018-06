Der Missbrauchsskandal um Larry Nassar weitet sich aus. Quelle: Carlos Osorio/AP/dpa

Das Ausmaß des Missbrauchsskandals um den ehemaligen Teamarzt der US-Turnerinnen, Larry Nassar, wird immer größer: "Wir haben mehr als 265 Opfer identifiziert und eine unbestimmte Zahl von Opfern im Bundesstaat und in der Welt", sagte die Richterin Janice Cunningham in Charlotte, Michigan.



Sie äußerte sich vor einer mehrtägigen Anhörung, in der mindestens 65 Frauen und Mädchen gegen Nassar aussagen wollen. Der 54-Jährige ist bereits zu einer Haftstrafe von 40 bis 175 Jahren verurteilt worden.