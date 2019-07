Insgesamt wurden zwischen 2011 und 2017 1,44 Millionen Wohnungen (in Wohngebäuden) gebaut. "Die größte Angebotserweiterung und Zuwachs an Wohnungen in diesem Zeitraum erfolgte mit 655.000 fertiggestellten Wohnungen im Geschosswohnungsbau. Diese 655.000 Wohnungen entfallen zu 55 Prozent (358.000 WE) auf Eigentumswohnungen und zu 45 Prozent (294.000 WE) auf Mietwohnungen", so die Studie. Insgesamt wurden demnach in Mehrfamilienhäusern somit mehr Eigentumswohnungen (55 Prozent gegenüber 45 Prozent Mietwohnungen) fertig gestellt. Ähnlich hoch der Anteil an Einfamilienhäusern mit 597.000 realisierten Wohneinheiten. Der Trend geht übrigens klar zu kleineren Wohnungen: Zwischen 2011 und 2017 sank die Wohnungsgröße bei neu fertiggestellten Wohnungen um rund 11,3 Quadratmeter.