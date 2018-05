Ein Streifenwagen der spanischen Polizei in Madrid. Archivbild Quelle: Europa Press/dpa

Ein Bankräuber im Rentenalter ist in Spanien während eines Hafturlaubs geflohen und hat anschließend innerhalb eines Monats neun Banken überfallen. Der 66-Jährige war im April nicht von einem Freigang zurückgekehrt.



Stattdessen nahm er nach Überzeugung der Ermittler seine alte "Tätigkeit" wieder auf und soll Banken in Madrid, Toledo und Alicante überfallen haben. Insgesamt soll der Mann seit mehr als 35 Jahren Bankräuber sein. In Getafe wurde der 66-Jährige schließlich gefasst.