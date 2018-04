Ein Graffiti an der U-Bahn-Haltestelle Centrum in Warschau erinnert heute an die Ausschreitungen vor 50 Jahren Quelle: ZDF/Tomasz Deblessem

Intellektuelle und Studenten im ganzen Land sind aufgebracht über die zunehmend repressive Kulturpolitik der Regierung. Während die Studenten Unterschriften sammeln, protestiert auch der polnische Schriftstellerverband gegen die Absetzung des Stücks. Die Stimmung kocht über, als die Universität in Warschau zwei Anführer der Bewegung exmatrikuliert.



Dagegen demonstrieren am 8. März die Studenten in der Hauptstadt. Doch sie werden auseinandergetrieben, ihre Anführer verhaftet. Im ganzen Land gehen daraufhin Studenten auf die Straße. Eine Jugendrevolte, der sich auch junge Arbeiter und Schüler in der Provinz anschließen. Knapp zwei Wochen halten die Demonstrationen und Streiks an den Unis an.