Anti-Notstandsbewegung - 68er unterliegen in "Entscheidungsgefecht"

Die braune Vergangenheit zahlreicher bundesrepublikanischer Politiker ist heute gut dokumentiert. Damals aber wanden sich diese noch, darunter auch Kanzler Kiesinger oder Bundespräsident Heinrich Lübke, indem sie ihre Rolle in der NS-Diktatur kleinredeten. Gleiches galt für zahllose Beamte, Richter, Professoren, Polizisten. Und statt in den eigenen Elternhäusern die Vergangenheit der Väter und Mütter zu hinterfragen, hätten die 68er einen leichteren Weg gewählt und mit "abstrakten Vätern" wie Kiesinger und Lübke abgerechnet, schreibt die Historikerin Christina von Hodenberg in "Das andere Achtundsechzig – Gesellschaftsgeschichte einer Revolte".