Und während Rainer Langhans beseelt zu sein schien von der Kraft einer "Erleuchtungssexualität“ bezeichnet die ehemalige Kommunardin Dagmar Seehuber die K1-Wohngemeinschaft rückblickend als "ziemlich verklemmten Haufen". In einer Zeit, in der Boulevardjournalisten ihren Fantasien vom promisken Leben in den "Sex-Kommunen" freien Lauf ließen, gab es Seehuber zufolge innerhalb der Wohngemeinschaft statt wilder Orgien stundenlange "Psycho-Diskussionen", in denen die Kraft revolutionärer Sexualität beschworen wurde und jeder sein Innerstes nach außen kehren sollte.