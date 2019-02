Die Regisseurin Angela Schanelec auf der Berlinale. Archivbild

Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Die Berlinale geht mit dem letzten deutschen Wettbewerbsbeitrag weiter. Regisseurin Angela Schanelec, eine der bekanntesten Vertreterinnen der sogenannten Berliner Schule, präsentiert ihren Film "Ich war zuhause, aber". Es ist der dritte deutsche Beitrag im Rennen um die Bärenpreise.



Starrummel gibt es dann am Abend, wenn Catherine Deneuve zur Premiere von "L'adieu a la nuit (Farewell to the Night)" auf dem roten Teppich erwartet wird. Der Beitrag läuft im Wettbewerb außer Konkurrenz.