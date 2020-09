Ein Labortechniker bereitet Tests vor. Symbolbid

Quelle: John Minchillo/AP/dpa

In Österreich ist zum ersten Mal ein mit dem Coronavirus Infizierter gestorben. Wie der medizinische Krisenstab der Stadt Wien mitteilte, handelt es sich bei dem Todesopfer um einen 69 Jahre alten Mann, der aus Italien zurückgekehrt war. Der Mann hatte laut der Mitteilung Vorerkrankungen.



In Österreich wurden 302 Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 verzeichnet. Die österreichische Regierung hatte in den vergangenen Tagen drastische Maßnahmen im Kampf gegen die weitere Ausbreitung des Virus durchgesetzt.