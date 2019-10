Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß im Stadion.

Quelle: Matthias Balk/dpa

Karl-Heinz Rummenigge hat das 7:2 in der Champions League bei Tottenham Hotspur als "historischen Tag für Bayern München" bewertet. Der Vorstandschef des deutschen Fußball-Rekordmeisters lobte die erfolgreiche Mannschaft um den vierfachen Torschützen Serge Gnabry in seiner Bankettrede für eine "denkwürdige" Leistung.



"Das war unglaublich, was wir erlebt haben", sagte Rummenigge. "Wir gewinnen 7:2 gegen eine Mannschaft, die letztes Jahr im Finale der Champions League gestanden hat."