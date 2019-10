Am 1. Oktober 1949 wurde die Volksrepublik China gegründet.

Quelle: Wang Jianhua/XinHua/dpa

Mit der größten Waffenschau ihrer Geschichte hat die Volksrepublik China am Dienstag ihren 70. Gründungstag gefeiert. Zu der riesigen Militärparade am Platz des Himmlischen Friedens in Peking marschierten 15.000 Soldaten auf.



Auch wurden 580 Panzer, andere Waffensysteme und nuklear bestückbare Interkontinentalraketen auf der Straße des Ewigen Friedens aufgefahren. "Es gibt keine Macht, die die Grundlagen dieser großen Nation erschüttern kann", sagte Staats- und Parteichef Xi Jinping in einer Rede vor Beginn der Parade.