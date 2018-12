Schön anzuschauen, aber giftig: der Rizinus.

Quelle: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Eine 70-jährige Amerikanerin hat Gift aus Pflanzensamen gewonnen und die Wirkung an Mitbewohnern ihres Altersheims in Shelburne im US-Bundesstaat Vermont ausprobiert.



Bei der Vernehmung gab die Frau an, die Samen auf dem Grundstück des Altersheims gesammelt, das Rizin nach Anleitungen im Internet gewonnen und den Speisen und Getränken von Mitbewohnern beigemengt zu haben. Die Seniorin sagte, sie wollte sich mit dem Gift selbst verletzen und zuvor die Wirksamkeit an ihren Mitbewohnern testen.