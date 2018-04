Mit einer großen Flugshow setzen die Israelis heute die Feiern zum 70. Unabhängigkeitstag des jüdischen Staates fort. An der Flugshow nehmen erstmals auch Luftwaffen anderer Länder teil. Die Feierlichkeiten, die am Mittwoch begannen, sollen 70 Stunden dauern und bis Samstag gehen.



Israel wurde am 14. Mai 1948 ausgerufen. Staatsgründer David Ben Gurion verlas in Tel Aviv die Unabhängigkeitserklärung. Israel feiert sein Jubiläum nach hebräischem Kalender. Daher begannen die Feiern am 18. April.