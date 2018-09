Jeder Bürger erhielt 40 Mark "Kopfgeld", einen Monat später nochmals 20 Mark. Für 100 Reichsmark auf dem Sparbuch gab es 6,50 D-Mark. Damit wurden viele Kleinsparer zu Verlierern der Währungsumstellung. Doch der harte Schnitt führte zu knappem und damit stabilem Geld. So wurde die D-Mark das Symbol für den Wirtschaftsaufschwung in Westdeutschland. Die Deutschen konnten sich wieder was leisten. Mit der D-Mark in der Tasche ging es in den 1950er- und 1960er-Jahren in Richtung Süden. "Die Stabilität der Währung war für die Deutschen von großer Bedeutung. Sie machten mit der D-Mark nun eine andere Erfahrung als zuvor mit der Reichsmark. Die D-Mark war verlässlich und hatte vor allem im Ausland einen hohen Wert", betont Fecht.