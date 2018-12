FDP-Chef Christian Lindner. Archivbild

Quelle: Jens Büttner/ZB/dpa

Christian Lindner übernahm deshalb 2013 den Vorsitz einer moribunden Partei. In einem Kraftakt aber kämpfte er die Freien Demokraten zurück in den Bundestag - und beinahe auch in die Regierung: 2017 erging das Land sich in karibischen Phantasien über Jamaika-Koalitionen. Dass aber ausgerechnet die FDP sich ihrer traditionellen Rolle als Funktionspartei, als Mehrheitsbeschafferin, verweigerte, enttäuscht noch immer viele. Lindners mittlerweile geflügeltes Wort - "besser nicht regieren als falsch regieren" - wird der FDP nach wie vor als Flucht vor er Verantwortung vorgehalten; mag ihr Chef auch noch so oft auf bestehende Bündnisse in Landesregierungen aller möglichen Farbtöne hinweisen. Wieder heißt es etwas herablassend, die FDP sei doch nur eine "one man show" - ohne auf Wolfgang Kubicki, Marco Buschmann, Joachim Stamp, Volker Wissing und viele andere zu achten. Oder es ertönt die Klage, der FDP fehlten starke Frauen - als seien Katja Suding, Agnes Strack-Zimmermann, Nicola Beer, Linda Teuteberg und viele andere unsichtbar. Das eigentliche Problem aber, an dessen Auflösung die FDP seit ihrer Gründung knobelt, sehen wenige: der programmatische Drahtseilakt, modern und traditionell zugleich zu sein. Anders ausgedrückt: Es geht um die Positionierung einer liberalen Partei im Spannungsfeld zwischen Bürgerrechten und Sicherheit, wirtschaftlicher Freiheit und sozialer Wohlfahrt, um einen Staat, der im Notfall da ist, seine Bürger sonst aber in Ruhe lässt - Freiheit in Verantwortung.