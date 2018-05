Papiere sind für Mohamad Ali Hamdan Zboun wertlos. Quelle: ZDF

Nakba - die Katastrophe. So beschreiben die Palästinenser das, was die Staatsgründung Israels am 14. Mai 1948 für sie bedeutet. Ein eigener Staat, so wie im UN-Teilungsplan 1947 vorgesehen, ist nie Realität geworden. Die Erinnerung an Verlust, Flucht und Vertreibung hat sich über Generationen ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Die Trauer, die Wut, und auch der Hass brechen sich am sog. Nakba-Tag, jährlich am 15. Mai, bahn.



"Die Nakba, das war nicht 1948“, sagt Mohamad Ali Hamdan Zboun, "seit 1948 bis heute haben wir Nakba!" Sein jordanischer Pass, seine Geburtsurkunde, seine Flüchtlingsregistrierung, all das ist für Mohamad Ali Hamdan Zboun heute wertloses Papier. "Wir wurden schon von vielen offiziellen Stellen enttäuscht, von den Engländern, von arabischen Staaten, von den Juden, von Israel … aber in diesem Schlüssel steckt unsere Geschichte! Sollte ich sie jemals vergessen, dann werden hunderte diesen Schlüssel weiter hochhalten, auch nach meinem Tod. Denn dieser Schlüssel ist das palästinensische Erbe und gleichzeitig die palästinensische Zukunft bis zu unserer Rückkehr!", ist er überzeugt.